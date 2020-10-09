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مرأة

في شهر التوعية.. منصة اختبار جديدة مصممة لخلايا سرطان الثدي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يشكل سرطان الثدي تهديدًا لملايين النساء في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، هناك حوالي 1.38 مليون حالة جديدة و 458000 حالة وفاة بسبب سرطان الثدي كل عام. 

في الواقع ، هذا السرطان هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم. يعد الاكتشاف المبكر ضروريًا للتشخيص الإيجابي للمرض لأنه يمكن أن يمنع العديد من الوفيات الناجمة عن هذا المرض. بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر ، من المهم ملاحظة أن العلاج العلاجي لم يعد خيارًا في الغالب إذا لم يتم اكتشاف السرطان مبكرًا.

 من المهم أيضًا معرفة كيف تتصرف الخلايا السرطانية. في شهر التوعية عن سرطان الثدي لوحظ من قبل الدول في جميع أنحاء العالم كل شهر أكتوبر والهدف من هذا هو نشر الوعي حول هذا المرض

وفقًا للباحثين ، فإن إحدى السمات الرئيسية لسرطان الثدي هي أن معظم المرضى يبقون على قيد الحياة إذا ظل المرض موضعيًا ، ولكن هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة في البقاء على قيد الحياة إذا انتشرت الخلايا. ومع ذلك ، بمجرد أن تغادر الخلايا الورم الرئيسي ، فإنها غالبًا لا تستجيب للأدوية التي عملت في البداية مع المريض.

أراد الباحثون تطوير نظام يمكن أن يساعدهم على فهم أفضل لكيفية تأثير فسيولوجيا مساحة الأنسجة الجديدة على الخلايا السرطانية عند غزو العضو الجديد. ابتكر الباحثون نظامًا لزراعة الخلايا متحركًا مغناطيسيًا حيث يمكن زراعة الخلايا السرطانية ثلاثية الأبعاد على بروتين مصفوفة خارج الخلية معلق وفير في أنسجة الرئة النقيلية المبكرة من أجل تقييم تأثير القوى الميكانيكية. كانوا قادرين على دمج سعة الإجهاد ومعدل التنفس في هذا النسيج المقلد. وجد الباحثون أن الخلايا تتوقف عن الانقسام في ظل هذه الظروف.

وفقًا للباحثين ، فإن إحدى السمات الرئيسية لسرطان الثدي هي أن معظم المرضى يبقون على قيد الحياة إذا ظل المرض موضعيًا ، ولكن هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة في البقاء على قيد الحياة إذا انتشرت الخلايا. ومع ذلك ، بمجرد أن تغادر الخلايا الورم الرئيسي ، فإنها غالبًا لا تستجيب للأدوية التي عملت في البداية مع المريض

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