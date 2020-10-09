في شهر التوعية.. منصة اختبار جديدة مصممة لخلايا سرطان الثدي

وفقًا للباحثين ، فإن إحدى السمات الرئيسية لسرطان الثدي هي أن معظم المرضى يبقون على قيد الحياة إذا ظل المرض موضعيًا ، ولكن هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة في البقاء على قيد الحياة إذا انتشرت الخلايا. ومع ذلك ، بمجرد أن تغادر الخلايا الورم الرئيسي ، فإنها غالبًا لا تستجيب للأدوية التي عملت في البداية مع المريض.
أراد الباحثون تطوير نظام يمكن أن يساعدهم على فهم أفضل لكيفية تأثير فسيولوجيا مساحة الأنسجة الجديدة على الخلايا السرطانية عند غزو العضو الجديد. ابتكر الباحثون نظامًا لزراعة الخلايا متحركًا مغناطيسيًا حيث يمكن زراعة الخلايا السرطانية ثلاثية الأبعاد على بروتين مصفوفة خارج الخلية معلق وفير في أنسجة الرئة النقيلية المبكرة من أجل تقييم تأثير القوى الميكانيكية. كانوا قادرين على دمج سعة الإجهاد ومعدل التنفس في هذا النسيج المقلد. وجد الباحثون أن الخلايا تتوقف عن الانقسام في ظل هذه الظروف.
وفقًا للباحثين ، فإن إحدى السمات الرئيسية لسرطان الثدي هي أن معظم المرضى يبقون على قيد الحياة إذا ظل المرض موضعيًا ، ولكن هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة في البقاء على قيد الحياة إذا انتشرت الخلايا. ومع ذلك ، بمجرد أن تغادر الخلايا الورم الرئيسي ، فإنها غالبًا لا تستجيب للأدوية التي عملت في البداية مع المريض