في شهر التوعية.. منصة اختبار جديدة مصممة لخلايا سرطان الثدي

يشكل سرطان الثدي تهديدًا لملايين النساء في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، هناك حوالي 1.38 مليون حالة جديدة و 458000 حالة وفاة بسبب سرطان الثدي كل عام.





في الواقع ، هذا السرطان هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم. يعد الاكتشاف المبكر ضروريًا للتشخيص الإيجابي للمرض لأنه يمكن أن يمنع العديد من الوفيات الناجمة عن هذا المرض. بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر ، من المهم ملاحظة أن العلاج العلاجي لم يعد خيارًا في الغالب إذا لم يتم اكتشاف السرطان مبكرًا.





من المهم أيضًا معرفة كيف تتصرف الخلايا السرطانية. في شهر التوعية عن سرطان الثدي لوحظ من قبل الدول في جميع أنحاء العالم كل شهر أكتوبر والهدف من هذا هو نشر الوعي حول هذا المرض



