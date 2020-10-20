مستشفى الجهاز الهضمى بالأقصر تبحث آليات تقديم أفضل خدمة للمرضى.. صور

كان مدير المستشفي حميات الأقصر، قال إ نه بناء علي توجيهات الدكتور هاله زايد وزيرة الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، والدكتور طاهر إيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر تم البدء في مشروع احلال وتطوير وتجديد مبنى مستشفي حميات الاقصر لتحويل الى مستشفي الجهاز الهضمي والكبد.

من جانب اخر عقدت مستشفي حميات الاقصر اجتماعا موسعا مع عد من القيادات القطاع السياحي ، وذلك لمناقشة عمل مسحات (PCR) للمسافرين والمعتمرين والاجانب .





وعقد الاجتماع بمستشفي الجهاز الهضمي والكبد بالاقصر(الحميات سابقا) بحضور كلآ من إدارة مستشفي الجهاز الهضمي والكبد وغرفة شركات السياحة بالأقصر برئاسة الدكتور محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي وبحضور والدكتور محمد عبدالله المدير المالي والإدارى ومحمود عواجه مدير العلاقات العامة والدكتور نور الهدي السيد رئيس وحدة (PCR) واحمد رأفت رئيس قسم الاستقبال ومحمود عبد اللطيف مسؤول الاحصاء ويسرا محمد منتصر









كما حضر الاجتماع محمد عبد المجيد علي مدير الغرفة لشركات السياحه بالأقصر ومحمد أحمد حسن عضو مجلس إداره غرف السياحه ورئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للسياحه





وتم الاتفاق علي حضور مندوب لشركة السياحه مع كل فوج سياحي لاتخاذ الاجراءات المالية والاداريه والتنسيق مع شركات السياحه من قبل الغرفة السياحيه بالاعداد التي يتم عمل مسحه لهم بمدة لاتقل عن٧٢ساعه





وتقوم الغرفة السياحيه التنسيق مع الشركات السياحيه علي ماتم الاتفاق عليه بين ادارة المستشفي ورئيس الغرفه السياحيه وارسال جميع البيانات علي الايميل الرسمي للمستشفي وعمل بيان يوضح بيانات المسافرين وعلي الشركات السياحيه الالتزام بما جاء ببنود الاتفاق.