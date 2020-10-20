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ديني

جمعة: حرص الأوقاف على الحياد في الانتخابات جزء من تأكيد الدولة على النزاهة والشفافية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:46 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حرص وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها على الحياد في العملية الانتخابية، وما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليمات الوزارة في ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية .

وأضاف جمعة في تصريح له الوزارة  تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردي .

وتابع جمعة: نؤكد على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية  وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية ، فذلك واجب وطني و جزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن .

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