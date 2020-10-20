الشوط الأول .. التعادل سيد الموقف بين تشيلسي وإشبيلية في دوري الأبطال





وكان الشوط الأول شحيح الفرص بين الفريقين ، و لكن أبرزها ضياع هدف مؤكد من جانب إشبيلية من ضربة رأس بإنقاذ رائع من حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي في الدقيقة الـ 17 من المباراة، كما شهد استحواذا كبيرا من جانب تشيلسي .









في الدقيقة الـ 14 حصل اللاعب جورجينوه على أول إنذار في المباراة بسبب التدخل العنيف على مدافع إشبيلية. أول تبديل اضطراري لفريق إشبيليه في الدقيقة 33 بخروج المدافع سيرجي جوميز و دخول جوان جوردن بعد إصابته من تدخل مهاجم تشيلسي .









في الدقيقة 37 يحصل المهاجم ماوسون ماوتون لاعب تشيلسي على الإنذار الثاني في المباراة . ثم حصل اللاعب ماركوس أكونا مهاجم إشبيليه على الإنذار الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 43 .









وتعد هذه المواجهة أولى جولات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لعام 2020-2021.