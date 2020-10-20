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العلايلي: الراحل محمود ياسين كان يملك موهبة في سرعة الاستيعاب والفهم ..فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:21 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد حليم قنديل
قال الفنان القدير عزت العلايلي، إن الفنان الراحل محمود ياسين كان يملك موهبة أنعم الله بها عليه؛ تتمثل في التلقائية ودرجة الفهم السريع والاستيعاب.

وأضاف «العلايلي»، أثناء حواره التليفزيوني في فقرة خاصة عن الفنان الراحل محمود ياسين ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة "ON E" الفضائية، "كان سريع البديهة، يحفظ المشهد والشخصية، ويقوم بتركيبها وأدائها في ثوانٍ معدودة، هذا هو محمود ياسين وكان دقيقًا".

وتابع "دائمًا كان محل ثقة من المخرجين لأنه إنسان غير متردد وواعٍ وسريع البديهة ومحب لمهنته جدا عاشق لأصدقائه وأحبابه، وعندما يدخل اللوكيشن كل الناس تحبه بداية من الفنانين وحتى أصغر عامل في الاستوديو، ولا يوجد أثناء عمله ما يعكر صفوه لأن الكل كان بيحبه وبيتناغم معاه في العالم".

وذكر "العلايلي"، أنه كفنان معاصر لمحمود ياسين فإنه وهو وأبناء جيله كانوا يقومون بتأدية الأدوار التي لا يقوم بها محمود ياسين، قائلًا "أقصد أن محمود كان طاغيا علينا كلنا، وله الأولوية لدى كل المنتجين والشركات، إحنا كنا بناخد الحاجات اللي بتسقط من محمود ياسين أنا وحسين فهمي بالنسبة لنور الشريف، فكان له اتجاه تاني كان شاطر أوي  وأقصد هنا أنه نظرًا لتقاربنا في طبيعة الأدوار أنا وحسين فهمي كنا بناخد الي ميشتغلوش  محمود ياسين".

وذكر أمثلة على ذلك، قائلًا "فيلم الاختيار أحد الشواهد على هذه الحقائق فقد كان مرشحًا بقوة لبطولة الفيلم وكان وقتها منشغلًا بأداء مسرحية "جيفارا" ويوسف شاهين رشحه وقال لي أنا سامع أنا سامع إن فيه ولد كويس في المسرح القومي  وقلت له  تعالى محمود ياسين بيعمل مسرحية " جيفارا " في المسرح القومي وأخدته  معايا ورحنا لمحمود المسرح لكن لم يقم بالدور في النهاية".

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