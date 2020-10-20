محمد الخشت يعلن قبوله فتاة التحرش ببنى سويف في جامعة القاهرة

استجاب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى، وأعلن قبول طالبة كلية الآداب صحابة واقعة التحرش ببنى سويف فاطمة دياب ، بجامعة القاهرة، بعد التضييق عليها في مسقط رأسها بعدما تقدمت ببلاغ ضد من تحرش بها.





وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"نرحب بفاطمة في الجامعة وكمان في المدينة الجامعية، وستكون معنا في أمن وأمان ونحافظ عليها بقدر ما نستطيع ونملك".



