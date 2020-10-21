مرتضى منصور: بدأنا في إنشاء استاد الزمالك.. ولدينا 35 مليون جنيه في خزينة النادي

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن هناك الملايين يحاولون إسقاط نادي الزمالك، مشيرا إلى انه بدأ العمل على إنشاء الاستاد الخاص بالقلعة البيضاء خلال الشهر الجاري.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "بدأنا في انشاء استاد الزمالك في 6 أكتوبر، وعندي اكتر من 35 مليون جنيه وفرة موجودة في النادي".

وتابع مرتضى منصور: "أبارك لفريق بيراميدز على الصعود لنهائي الكونفدرالية ولصديقي سالم الشامسي بعد الفوز على حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية" ، وأتمني نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك ويحقق الزمالك الفوز في المباراة النهائية.