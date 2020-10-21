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رياضة

خطوة واحدة أقرب إلى الحلم.. دونجا يحتفل بتأهل بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
دونجا
دونجا
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مصطفى كرم
احتفل نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز بتأهل فريقه لنهائي الكونفيدرالية للمرة الأولى؛ بعد الفوز على فريق حوريا الغيني.

ونشر "دونجا"، مجموعة من الصور له من اللقاء، وعلق عليها "خطوة واحدة أقرب إلي الحلم".

وحقق بيراميدز، فوزًا غاليًا على حوريا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بأقدام إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.

وتأهل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الإثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2 - 1

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ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

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