بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. هاشتاج #الأمطار_الغزيرة يتصدر تويتر

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الامطار_الغزيرة، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً.





وجاءت التعليقات على الهاشتاج كالتالي "‏أمطار غزيرة إي دي شمس تموت عندنا" و"‏وديت ‎#الامطار_الغزيره فين يا حسن".





وقال آخرون "‏‎#الامطار_الغزيره متوقعة على ام الدنيا اليومين القادمة وتستمر عدة أيام , ونسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة" و"‏‎#الامطار_الغزيره الأمطار قطع من الثلوج علي الإسكندرية وعلي الساحل الشمالي خاصة بجد امطار مرعبة ".









وغرَّد آخرون" ‏ممكن الامطار تغفلنا وتنزل انهارده بدل امبارح؟.. دماغ صاحيه مبتنمش‎#الامطار_الغزيره" و" ‏ياااااه ايه الامطار دي كلها دا انا هموووت من الحر ‎#الامطار_الغزيره".





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشرقية، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه، أما الرياح تكون معتدلة والأمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر.





كما توقعوا، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، فيما يكون لطيفا على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



