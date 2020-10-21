بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور





اندهش الصيادون من السمكة ذات العين الواحدة، والتي تم تشبيهها بـ"المسيح الدجال"، وأبلغوا السلطات المحلية في الحال بما عثروا عليه.





وكان القرش الكبير قد علق في شباك الصيادين أثناء إبحارهم في مقاطعة مالوكو، وبعد قيامهم بتنظيف القرش وفتح بطنه لإزالة القناة الهضمية تفاجأوا بوجود القرش الأبيض الصغير بداخله.





وأبلغ الصيادون المكتب البحري المحلي بالواقعة قبل تسليم القرش الصغير، وقد رجحوا بأن سمكة القرش ربما ابتلعت المخلوق الغريب أو كانت حاملًا به قبل أن تعلق في شباك الصيادين.





وفقًا لما وصفه الصيادون فإن سمكة القرش الغريبة كانت قد تشكلت زعانفها بالفعل وأجزاء أخرى من جسدها ذو اللون الأبيض، ولم تكن لها إلا عين واحدة في منتصف رأسها ولونها أبيض.





فقد اكتشف الصيادون بأن سمكة القرش كانت حاملًا في 3 سمكات من بينهم المخلوق الغريب ذو العين الواحدة، فهو يعاني من حالة تسمى «Cyclopia»، وتعني تشوه خلقي يتسبب في تكوين الجنين لعين واحدة فقط بدلًا من عينين.





أما الحالة الأخرى المهق تجبر القرش على إنتاج كميات قليلة من الميلانين، المسئول عن الصبغة في الجسم.

أثارت سمكة قرش غريبة، الذعر، بين عدد من الصيادين في إندونيسيا؛ بعد ما أخرجها أحدهم من بطن سمكة قرش أخرى كبيرة، ليفاجأوا أنها ذات عين واحدة.