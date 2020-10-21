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أخبار البلد

يحدث اليوم.. إغلاق الكباري في السودان 24 ساعة.. ومصر للطيران تسير 34 رحلة جوية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:17 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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أ ش أ
يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق، 20 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. تُسير شركة "مصر للطيران" 34 رحلة جوية إلى مدن وعواصم عربية وعالمية، تنقل خلالها 3 آلاف و300 راكب، وتتضمن رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، نيويورك، بيروت، بغداد، الشارقة، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و4 رحلات إلى جدة، و3 رحلات جوية إلى دبي ورحلتين إلى كل من أبوظبي، إسطنبول.

كما تسير الشركة 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي.

الخرطوم .. أغلقت ولاية الخرطوم، الجسور (الكباري)، احترازيًا بداية من الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم، وحتى المساء، بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر.

القاهرة .. يستهل صالون الأوبرا الثقافي موسمه الجديد، بتنظيم أمسية فنية لإحياء ذكرى رحيل الفنان محمد فوزي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير.

وتستضيف الأمسية كلا من الكاتب الصحفي خليل زيدان، والناقد السينمائي أشرف غريب، والموسيقار نبيل قطيط، ويديرها الفنان أمين الصيرفي.. ويتخللها فقرات موسيقية وغنائية لكل من الموسيقار هاني نديم، وعازف الجيتار محمد أباظة، والعازف علي عبد الغني السيد، ويصاحبها مجموعة من الأصوات الشابة الواعدة.

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