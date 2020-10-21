الوزراء: ظهور الشائعات والمعلومات المضللة يرتبط بالأحداث الاستثنائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية تحت عنوان "مفاهيم".





وقال المركز إن ظهور الشائعات والمعلومات المضللة ارتبطت بالأحداث الاستثنائية، مثل جائحة فيروس كورونا؛ حيث يتم تضخيم الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بتداول معلومات غير موثوق بها؛ مما يؤدي إلى تغيير سلوكيات الأفراد، كما يعرضهم لمخاطر أكبر، ويجعل الوباء أشد وطأة، ويُصعب من عملية اتخاذ القرار.



