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أخبار العالم

موقف أمريكي مفاجئ من التطبيع بين السودان وإسرائيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي له، عن موقف أمريكي مفاجئ بشأن التطبيع بين السودان وإسرائيل.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف:" ليس لدينا توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وبشأن التطبيع بين إسرائيل والسودان، قال بومبيو إن قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية، في إشارة إلى أن قرار التطبيع غير ذي صلة برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، شدد بومبيو على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا من أجل حل الأزمة.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تؤيد المساعي التي تبذلها مجموعة (5+5) بشأت ليبيا.

وشدد على أن على القوات الأجنبية أن تغادر ليبيا تمهيدا لحل النزاع.

كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية عن نجاح الولايات المتحدة في تحرير اثنين من مواطنيها كانا محتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة توجه الشكر للمملكة العربية السعودية على مساعدتها في تحرير مواطنين أمريكيين من أيدي الحوثيين.

إلى ذلك، قال بومبيو إن الولايات المتحدة حريصة على تفوقها في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أن السلاح الروسي يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن الاتفاق الخاص بشأن الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرءوس الحربية النووية.

وبشأن سوريا، قال بومبيو إن واشنطن تدعم الحل السلمي للصراع في سوريا.

وتابع قائلا إن "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

كما أكد بومبيو أن الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية.

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