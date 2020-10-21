AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

النترا الجديدة تصل إلى السوق الروسية والأوروبية.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:03 م
هيونداي النترا
هيونداي النترا
Advertisements
أماني نوار

أعلن وكلاء شركة هيونداي في موسكو أن سيارات النترا بتصميهما الجديد كليا ستطرح قريبا في السوق الروسية والاوربية. وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا من حيث المظهر مقارنة بسيارات وحصلت على هيكل أكثر انسيابية وعلى فتحات هواء كبيرة على الواجهات ، امام سقف صندوقها الخلفي فصمم ليكون شبيها بجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية. كما أصبح طول هيكل السيارة 4 أمتار و 65 سم ، اما عرضه فأصبح 182 سم ،وارتفاعه 13 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم أما العجلات فأصبحت بمقاس 17 إنش. أما المقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 ركاب ، وواجهة القيادة متطورة ، ومزودة داخليا بشاشة لمس تمتد على نصف عرض الواجهة تقريبا ، كما زودت بأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد ، وأنظمة مولتيميديا حديثة ، كما أن وسائد الامان هوائية لجميع الركاب للحماية من الحوادث . وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، كما تحتوي السيارة على محرك بعزم 128 حصانا، ومحركات G4NL بسعة لترين وعزم 150 و191 حصانا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيلي تكشف عن سيارتها شبيهة بي إم دبليو ..فيديو

تتميز بهيكل انسيابي.. سوبارو تطرح موديلها الرياضي الجديد Levorg بمواصفات جديدة.. فيديو

هوندا تكشف عن تحديثات سيارتها الكروس أوفر CR-V.. فيديو

سكودا تطرح أوكتافيا بشكل جديد.. فيديو

فولكس فاجن تكشف عن أكثر سيارة كروس أوفر متطورة.. فيديو

بسعر 989 ألف جنيه سيارات E- CLSS من مرسيدس.. فيديو

ترشيحاتنا

شوقى غريب يعلن قائمة منتخب مصر الأوليمبي قبل معسكر السعودية

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

اشترط تأجيل لقاء الأهلي والوداد.. ميدو: تحية للزمالك فالناحية الإنسانية أهم من أي بطولة

بحبها حب مش طبيعي.. هنا شيحة بإطلالة تخطف الأنظار رفقة صديقتها

أمطار بالقاهرة غدًا.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين.. فيديو

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

AdvertisementS

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

تعليق ناري من خالد الغندور على قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

وزير الدفاع: الجيش والشرطة يقفان سدًا منيعًا في مواجهة الفتن والتحديات

نهاية الطقس السيئ الأحد المقبل.. وزارة الري تصدر بيانا عن التعامل مع الأمطار والسيول.. فيديو

الصحة العالمية: المنحنى الوبائي لـ كورونا انخفض في مصر بشكل جيد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. سمية الخشاب بإطلالة رياضية مثيرة للجدل.. شاهد

غير الجنين.. 3 أطعمة تتسبب في الحموضة خلال الحمل

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي