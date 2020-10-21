النترا الجديدة تصل إلى السوق الروسية والأوروبية.. فيديو



أعلن وكلاء شركة هيونداي في موسكو أن سيارات النترا بتصميهما الجديد كليا ستطرح قريبا في السوق الروسية والاوربية. وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أنها اختلفت كليا من حيث المظهر مقارنة بسيارات وحصلت على هيكل أكثر انسيابية وعلى فتحات هواء كبيرة على الواجهات ، امام سقف صندوقها الخلفي فصمم ليكون شبيها بجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية. كما أصبح طول هيكل السيارة 4 أمتار و 65 سم ، اما عرضه فأصبح 182 سم ،وارتفاعه 13 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم أما العجلات فأصبحت بمقاس 17 إنش. أما المقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 ركاب ، وواجهة القيادة متطورة ، ومزودة داخليا بشاشة لمس تمتد على نصف عرض الواجهة تقريبا ، كما زودت بأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد ، وأنظمة مولتيميديا حديثة ، كما أن وسائد الامان هوائية لجميع الركاب للحماية من الحوادث . وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، كما تحتوي السيارة على محرك بعزم 128 حصانا، ومحركات G4NL بسعة لترين وعزم 150 و191 حصانا.