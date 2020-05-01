كيف تفحص بلي العجلات في سيارتك .. تفاصيل

تعتمد السيارة علي العديد من الأشياء التي تضمن سلاستها أثناء السير مثل المساعدين و السست و بلي العجل أو رمان البلي و قد تناولنا في مواضيع سابقة كيفية الحفاظ علي العفشة و المساعدين و سنتناول في هذا الموضوع كيفية فحص بلي العجل .

تتسبب الضغوطات التي تتحملها المساعدين و الاطارات في السيارة بأعطال في البلي او رمان البلي و ان لم تكتشف الاعطال و المشاكل التي تحدث لرمان البلي او بلي العجل فممكن ان يتسبب ذلك في حدوث حوادث سير بشعة لا قدر الله .

لذلك يجب عليك فحص رمان البلي بأستمرار للتأكد من حالتة و بيان تعرض للتلف وللأعطال فيمكنك اتباع الخطوات التية للكشف علية :

1- انصت جيدا لصوت الاطارات اثناء المشي ان وجدث صوت عالي صادر من الجنوط و هو صوت مثل النعير او ما يسمي بنعر او نحر فتأكد ان ارمان البلي وجب تغييره.

2-إمسك الناحية العلوية من العجلة بيدك اليمنى والناحية السفلية من العجلة بيدك اليُسرى.

3- إبدأ بتحريك العجلة للداخل وللخارج.

4- إذا لاحظت بأنه يوجد فراغ والعجلة غير ثابتة على الإطلاق إعرف بأن الرمان بحاجة إلى تغيير و لا تتردد في تغييره لسلامتك وسلامة سيارتك



