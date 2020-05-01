AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيف تفحص بلي العجلات في سيارتك .. تفاصيل

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:59 م
كيف تفحص بلي العجل
كيف تفحص بلي العجل
Advertisements
اشرف عطية

تعتمد السيارة علي العديد من الأشياء التي تضمن سلاستها أثناء السير مثل المساعدين و السست و بلي العجل أو رمان البلي و قد تناولنا في مواضيع سابقة كيفية الحفاظ علي العفشة و المساعدين و سنتناول في هذا الموضوع كيفية فحص بلي العجل . 

تتسبب الضغوطات التي تتحملها المساعدين و الاطارات في السيارة بأعطال في البلي او رمان البلي و ان لم تكتشف الاعطال و المشاكل التي تحدث لرمان البلي او بلي العجل فممكن ان يتسبب ذلك في حدوث حوادث سير بشعة لا قدر الله . 

لذلك يجب عليك فحص رمان البلي بأستمرار للتأكد من حالتة و بيان تعرض للتلف وللأعطال فيمكنك اتباع الخطوات التية للكشف علية : 

1- انصت جيدا لصوت الاطارات اثناء المشي ان وجدث صوت عالي صادر من الجنوط و هو صوت مثل النعير او ما يسمي بنعر او نحر فتأكد ان ارمان البلي وجب تغييره.

2-إمسك الناحية العلوية من العجلة بيدك اليمنى والناحية السفلية من العجلة بيدك اليُسرى.

3- إبدأ بتحريك العجلة للداخل وللخارج.

4- إذا لاحظت بأنه يوجد فراغ والعجلة غير ثابتة على الإطلاق إعرف بأن الرمان بحاجة إلى تغيير و لا تتردد في تغييره لسلامتك وسلامة سيارتك 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 نصائح قبل السفر بسيارتك لمسافات طويلة

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة

أصوات لا يجب سماعها في سيارتك.. احذر منها

إطارات سيارات ذكية لن تضطر إلى تغييرها

نصائح هامة لتجهيز سيارتك قبل فصل الصيف

ترشيحاتنا

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور

محصلتش من 10 سنين.. تجار سوق العبور يزفون بشرى عن أسعار الخضروات.. فيديو

حدث ليلا .. إعلان موعد مرتبات مايو.. انهيار كوبري .. والصحة العالمية تهاجم الصين

آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها