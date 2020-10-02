بعد طرحها إلنترا 2021 Hyundai elantra الشكل الجديد.. هيونداي ترفع أسعار بعض الموديلات في مصر

قررت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية رفع اسعار بعض الموديلات ، منها طرازات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد التي قدمت مؤخرا في مصر، ونالت بعض التعليقات السلبية من العملاء؛ لأنها تأتي في اول فئة بجنوط حديد وكاسيت تقليدي ، مستنكرين هذا الامر ، خصوصا في عام 2021 ، حيث أنه بعد التطور الهائل في صناعة السيارات عالمياح يجب ان تحظي الفئات الاولي بكماليات ترضي المستهلك الذي يراها ابسط حقوقة ، في ظل ارتفاع الاسعار و زيادة الوعي الشرائي .









وجاءت الزيادة الاولي في سيارات زيادة هيونداي أكسنت hyundai accent RB بزيادة 1000 و 2000 جنيه، كالتالي:





هيونداي أكسنت hyundai accent RB GL بسعر 206.900 ألف جنيه بدلًا من 205.900 ألف جنيه و هيونداي أكسنت RB SR بسعر 216.900 ألف بدلًا من 215.900 ألف جنيه





هيونداي أكسنت hyundai accent RB DAB-ABS بسعر 221.900 ألف بدلًا من 220.900 ألف جنيه و هيونداي أكسنت RB هاي لاين بسعر 241.900 ألف جنيه بدلًا من 240.900 ألف جنيه.





هيونداي أكسنت hyundai accent RB تأتي بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات يرسل القوة للعجلات الامامية للسيارة .





و الزيادات ايضا طالت هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد و جاءت أول فئة بسعر 316 ألف بدلًا من 315 ألف جنيه.. و ثاني فئة بسعر 326 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف.. و ثالث فئة بسعر 336 ألف جنيه بدلًا من 335 ألف جنيه.. و رابع فئة بسعر 362 ألف جنيه بدلًا من 360 ألف جنيه.. و خامس فئة بسعر 387 ألف بدلًا من 385 ألف جنيه.. و سادس فئة بسعر 427 ألف بدلًا من 425 ألف جنيه.. و سابع فئة بسعر 487 ألف بدلًا من 485 ألف جنيه.







