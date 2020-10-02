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سيارات

بعد طرحها إلنترا 2021 Hyundai elantra الشكل الجديد.. هيونداي ترفع أسعار بعض الموديلات في مصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:27 م
hyundai tucson
hyundai tucson
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اشرف عطية
قررت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية رفع اسعار بعض الموديلات، منها طرازات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد التي قدمت مؤخرا في مصر، ونالت بعض التعليقات السلبية من العملاء؛ لأنها تأتي في اول فئة بجنوط حديد وكاسيت تقليدي، مستنكرين هذا الامر، خصوصا في عام 2021، حيث أنه بعد التطور الهائل في صناعة السيارات عالمياح يجب ان تحظي الفئات الاولي بكماليات ترضي المستهلك الذي يراها ابسط حقوقة، في ظل ارتفاع الاسعار و زيادة الوعي الشرائي . 


وجاءت الزيادة الاولي في سيارات زيادة هيونداي أكسنت hyundai accent RB  بزيادة 1000 و 2000 جنيه، كالتالي:

هيونداي أكسنت hyundai accent RB  GL بسعر 206.900 ألف جنيه بدلًا من 205.900 ألف جنيه و هيونداي أكسنت RB SR بسعر 216.900 ألف بدلًا من 215.900 ألف جنيه

هيونداي أكسنت hyundai accent RB DAB-ABS بسعر 221.900 ألف بدلًا من 220.900 ألف جنيه وهيونداي أكسنت RB هاي لاين بسعر 241.900 ألف جنيه بدلًا من 240.900 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت hyundai accent RB تأتي بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات يرسل القوة للعجلات الامامية للسيارة . 

و الزيادات ايضا طالت هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد و جاءت أول فئة بسعر 316 ألف بدلًا من 315 ألف جنيه.. وثاني فئة بسعر 326 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف.. وثالث فئة بسعر 336 ألف جنيه بدلًا من 335 ألف جنيه.. ورابع فئة بسعر 362 ألف جنيه بدلًا من 360 ألف جنيه.. وخامس فئة بسعر 387 ألف بدلًا من 385 ألف جنيه.. وسادس فئة بسعر 427 ألف بدلًا من 425 ألف جنيه.. وسابع فئة بسعر 487 ألف بدلًا من 485 ألف جنيه. 


السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.


السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra تأتي بمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.
الامان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.
 
كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.

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