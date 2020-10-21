شوقى غريب: حسم قائمة المنتخب الأوليمبي بعد إعلان البدرى لاعبى الفراعنة الكبار.. صور





عقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقى غريب اجتماعا اليوم الاربعاء بمقر الجبلاية فى الجزيرة فى إطار الاستعداد للمعسكر التدريبي المقرر انطلاقه مطلع شهر نوفمبر القادم للمشاركة فى الدورة الودية الدولية بالسعودية.





ويستعد منتخب اوليمبى الفراعنة للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو العام المقبل.





وأكد شوقى غريب المدير الفني علي اهداف المرحلة المقبلة ومتطلباتها بهدف تحقيق افضل النتائج في الدورة الاولمبية، وأن هذا لن يأتي الابالجدية في برنامج الاعداد والاهتمام بكافة المباريات





وقد حضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية، والمشرف علي المنتخب والذي أكد علي الدعم الكامل من قبل الاتحاد لمنظومة المنتخب الاولمبي مشيرا الي ان جماهير مصر تنتظر الكثير من هذا الفريق في الدورة الاولمبية.





كما استقبل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره الجهاز الفني في مكتبه بالاتحاد واكد علي فخره واعتزازه بالمنتخب الاولمبي متمنيا ان يحقق الفريق ميدالية في الدوره الاولمبية.





وقد اتفق الجهاز الفني علي ان يكون بداية المعسكر اول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين بها.





ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بانهاء كافة الترتيبات الادارية للمعسكر سواء اجراءات السفر او الاقامة.





ومن جانبه اكد شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحريه في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم:

محمد صبحي (الزمالك )

عمر صلاح (سموحه )

عمر رضوان (الجونه)

مصطفي شوبير(الاهلي )

محمود جاد (انبي )

محمد اشرف (طنطا)

اسامة جلال (انبي)

احمد رمضان بيكهام (دجلة)

محمد عبدالسلام (الزمالك )

محمود صابر الجزار (الجونة )

محمود مرعي (دجلة )

احمد ياسين (المقاصة )

محمد عبدالمنعم (سموحة )

احمد يوسف (اف سي مصر )

احمد ابوالفتوح (سموحة )

حسن علي (المصري )

محمود البدري (الاسماعيلي )

كريم العراقي (المصري )

كريم فؤاد (انبي )

شريف رضا (سموحة )

اكرم توفيق (الجونة )

غنام محمد (الانتاج الحربي )

احمد سعيد (دجلة )

عمار حمدي (طلائع الجيش )

محمد صادق (الاسماعيلي )

احمد حمدي (الجونة )

ناصر ماهر (سموحة )

يوسف الجوهري (المقاولون العرب )

عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )

امام عاشور (الزمالك )

كريم الطيب (اسوان )

رمضان صبحي (بيراميدز )

طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )

عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )

مصطفي محمد (الزمالك )

احمد ياسر ريان (الجونة )

صلاح محسن (سموحه )

ناصر منسي (طلائع الجيش )

فادي فريد (أسوان )

احمد ايمن (الاسماعيلي )