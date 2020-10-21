ضعيفة أو نشطة.. طبيب يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.. فيديو

قال أيمن الشبيني أستاذ علم المكروبيولوجيا ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن زيادة أعداد إصابات كورونا في العالم أن هناك ارتباطاً بين الفصول والتغيرات المناخية وبين انتشار الأمراض.





أوضح أيمن الشبيني خلال لقائه على قناة الحياة، أن قلة الرطوبة الجوية وانخفاض معدل الأمطار وعدم التعرض لأشعة الشمس من مسببات انتشار فيروس كورونا في دول أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا في سلالات الفيروس ولكن غير جوهرية.





أكد أستاذ علم المكروبيولوجيا ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن هناك احتمالات كبيرة في حدوث طفرات في فيروس كورونا بظهور سلالة جديدة ممكن أن تكون ضعيفة أو نشيطة، موضحًا أن هذه الطفرات تقل أو تتشابه في حدتها مع بعض فمن الممكن أن يتحور لشكل أسوأ أو شكل ضعيف.





أشار أيمن الشبيني ، إلى أن فيروس كورونا له ثلاثة مصادر لدخول الجسم وهم الأنف والعين والأنف لأن المستقبل الخاص به في أعضاء كثيرة فى الجسم، موضحًا أن الفيروس إذا لم يكون له عائل داخل الجسم ليس له قيمة، موضحًا أن الشباب دون الـ 18 سنة لا يظهر عليهم أي أعراض نظرًا لقوة جهازه المناعي .