أحمد عيد عبد الملك عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. ‏إحنا عاوزين الحق بس واللوائح تمشي على الكل

طالب أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على كل الفرق المشاركة في البطولتين الافريقيتين.





وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏احنا عاوزين الحق بس واللوائح تمشي على الكل على الفرق تتعامل بنفس المبدأ

‎#Moroccan_unfair_CAF".





وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.





ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.





وكشف الإعلامي أحمد شوبير كشف أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد يوم 31 أكتوبر لمباراة الزمالك والرجاء وسيتم تحديد موقف الأهلي والوداد بعد قليل .









وكتب أحمد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الزمالك والرجاء يوم 31 اكتوبر وبحث موقف الأهلي والوداد طبقا لنتيجة المسحات للفريقين والكاف سيتحمل نفقات إقامة الوداد إذا حدث تأجيل للقاء قرارات منتظرة بعد قليل".



