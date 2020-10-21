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فن

لسنا طرفا في المشكلة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تأجيل مباراة الرجاء والزمالك

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:35 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على طلب فريق الرجاء بتأجيل مباراة العودة بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد موافقة مرتضي منصور بسبب كثرة إصابات لاعبي الرجاء بفيروس كورونا. 


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏لسنا طرفا في المشكلة.. ومع ذلك.. في جميع الحالات وأيا كانت المناورات والقرارات والتأجيلات.. قضى الأمر بإذن الله. الأميرة في الجزيرة".


وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت أمس رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.


ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

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