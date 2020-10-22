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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 22 أكتوبر فسيكون اليوم ميمون على جبهة العمل. إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن عمل ، يمكنك اليوم الحصول على وظيفة جيدة.

أنت تعمل بجد وتستمر في المضي قدمًا. إذا كنت تعمل في منصب رفيع ، فاحرص على أن يكون سلوكك لطيفًا مع كل من في المكتب.

الموظفين سيكون لديهم يوم حافل جدا. قد تضطر إلى العمل بجد اليوم. لن يكون جو منزلك مناسبًا اليوم. يمكنك التحدث عن أي شيء لأخيك أو أختك.

من الأفضل أن تحافظ على سلوكك و تجنب القلق دون داع ، لأنك ستفقد سلامك العقلي وستكون هناك أجواء سل

 

نصيحة علم الابراج ..

يمكن للتجار الاستفادة كذلك. يُنصح الأشخاص الذين يديرون شركة في شراكة بتجنب النزاعات مع شركائهم.

اليوم يمكن أن تكون هناك مشكلة تتعلق بالمال. من المحتمل أنه بسبب نقص المال ،

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