1 ديسمبر.. آخر موعد للتقديم بمنح الدكتوراة بهــونج كونج

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم هــونج كونج 300 منحه للحصول على الدكتوراه فى اطـــار برنامــج الزمالة Hong Kong PhD Fellowship Scheme للحصول على درجه الدكتوراه للعام الاكاديمى 2021/2022.

حيث تتضمن المنحة المزايا الماليه :-

القيمة المالية :

- 26,600 HK$ بما يعادل 3,400 دولار امريكى شهرى

مصاريف ابحاث وسفر ومؤتمرات 13,3000 HK$ بما يعادل 1,700 دولار امريكى فى السنه ولمده 3 سنوات

- أخر موعد للتقدم للمنحة 1 ديسمبر 2020

- للمزيد من المعلومات والاستفسارعن المنح والشروط المتاحة يمكن الرجوع للموقع الالكتروني الاتى:

www.rgc.edu.hk/hkphd

- للاستفسارات برجاء الارسال على الايميل التالى :

- علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنحه





وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقا للإتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية.









وتنص هذه الإتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.









واوضحت الإدارة أن أنواع الإيفاد:

منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، وهذه المنحه ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنحه محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية