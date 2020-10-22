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الشيف هشام صفصاف: المصريون يفضلون الأكل الشرقي ويأكلون كل شيء ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
الشيف هشام صفصاف
الشيف هشام صفصاف
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محمود محسن
أكد الشيف هشام صفصاف، أن أسعار الوجبات لدى المطاعم المصرية الموجودة في الدول الأوروبية مرتفعة عن نظيراتها، مؤكدا أن الشاورما السورية تنافس الأكلات المصرية بشكل كبير في حجم الطلبات.

وأضاف "صفصاف"، أثناء لقاء له ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، أن المصريين يأكلون كل شيء، مشيرا إلى أن الأجانب يفضلون الأكل الشرقي مثل "المحاشي والمشويات".

وتابع الشيف هشام صفصاف، أن الأكل البدوي أصبح منتشرا ومطلوبا بكثرة في المطاعم المصرية، منوها بأن المصري يضعف أمام الطعام.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية تمتلئ بأكلات تتميز بها عن باقي شعوب العالم، نظرا لمذاقها الذي يهواه كثيرون وبراعة المرأة المصرية في طبخها.

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