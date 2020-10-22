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توك شو

نسرين أنور عكاشة: «زيزينيا» أخرج نجوما مثل أحمد عز وغادة عادل ووالدي فضل هالة صدقي على آثار الحكيم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:52 ص
الإعلامية نسرين أسامة
الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة
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قسم التوك شو
قالت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، إن والدها أخرج أجيالا من الموهوبين والفنانين خصوصا من مسلسل «زيزينيا»، فقد مثل فيه أحمد عز وغادة عادل وأحمد السقا ومنى ذكي وغيرهم من النجوم.     

وأوضحت نسرين أسامة أنور عكاشة، في حوارها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، أنه حزن عندما تركت الفنانة آثار الحكيم مسلسل زيزينيا؛ لأنه يعرف أن عدم وجودها في المسلسل سيكون فارقا، لكنه أعجب بتمثيل الفنانة هالة صدقي، وكان هناك تواصل فكري بينهما لذلك كان يفضل هالة صدقي في الدور على آثار الحكيم.      

وتحدثت نسرين أسامة أنور عكاشة، عن حب والدها لمسلسل "زيزينيا"، لافتة إلى أنه كان متعلقا به بشدة، لأن به شيئا كبيرا من روحه ومن عشقه للإسكندرية، قائلة إن "زيزينيا" كان روحه، وعملا ملحميا كان يتمنى أن يكمله، وكان متعلقا به لأمور لها علاقة به وبعشقه لـ إسكندرية.

ولفتت نسرين أسامة أنور عكاشة، إلى أنه عند إعادة عرض المسلسل في العامين الأخيرين من عمر والدها، شاهده وبكى وقتها، وعندما سألوه عن سبب بكائه قال "كان نفسي أكمله".

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