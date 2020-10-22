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رياضة

الدوري السعودي.. تعاون "كارتيرون" يسعى للثأر من النصر.. اليوم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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محمد السعيد
يستضيف فريق التعاون نظيره النصر، اليوم الخميس، في تمام الخامسة وخمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".


ويسعى  فريق التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للثأر من النصر بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، والدخول في المنافسة مبكرا على لقب الدوري السعودي.

كان فريق التعاون ودع دوري أبطال آسيا الشهر الماضي من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام النصر بهدف دون.

في المقابل يطمح فريق النصر بقيادة روي فيتوريا في مصالحة جماهيره بانتزاع الثلاث نقاط من تعاون " كارتيرون"، بعد السقوط أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويحتل التعاون المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بنقطة وحيدة، بينما يتواجد النصر في المركز الـ 11 بدون رصيد.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، أبها مع الهلال في تمام الثالثة إلا ثلث عصرا، والأهلي مع الوحدة في السابعة إلا خمس دقائق مساء.

وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يذكر أن فريق الهلال هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي، حيث أنهى الموسم الماضي المنافسة في الصدارة بـ 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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