غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن

كشف طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم حسام حسن هداف منتخب الشباب ولاعب الفريق.





وقال طه السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لم يحدث أي اتصال معي من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع حسام حسن لاعب منتخب الشباب".





وحول إمكانية ضم محمد فخري من الأهلي، أوضح: "ملف التعاقدات الجديدة مع خالد عيد المدير الفني، وستظهر ملامحه خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد الاستعانة بلاعبين من الأهلي والزمالك

".

وأكمل: "خالد عيد مستمر في منصبه كمديرا فنيا لفريق غزل المحلة الموسم القادم".





وحول تطوير ملعب غزل المحلة، قال: "بالفعل، نحن بصدد تطوير الملعب، وزير قطاع الأ عمال أرسل وفد مع مسئولي الشركة من أجل تطوير الملعب ورفع كفاءة الاستاد للظهور بشكل جيد خلال مباريات الدوري المصري".





وأكمل: "هناك اهتمام كبير من جانب وزير قطاع الأعمال وكذلك رئيس شركة غزل المحلة ليتم تطوير الملعب بما يتواكب مع مكانة الاستاد".