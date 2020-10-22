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منوعات

زي الأفلام| تفقد ذاكرتها وتقع في غرام خطيبها للمرة الثانية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بين عشية وضحاها مُحيت حياة كاملة من عقل فتاة، لتعيش حياتها من جديد تتذكر في اسمها ومن حولها من أهلها وخطيبها الذي وقعت في حبه للمرة الثانية حتى انها تشعر بأنها في شهر العسل. 

عانت الشابة "صوفي كلايتون" البالغة من العمر 27 عامًا ، من نزيف في الأنف أدى إلى اضطراب نادر أدى إلى فصل دماغها عن جهازها العصبي، مما ادى ذلك إلى فقدانها كل ذاكرتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

في غضون دقائق نسيت كل شيء بما في ذلك اسمها ، ثم عائلتها بأكملها وخطيبها التي خطبت له منذ عامين ونصف ، جوناثان ويلسون ، 27 عامًا.

لم تسترد أيًا منها أبدًا،  ليس هذا فحسب بل بدأت من جديد تتعلم القيام بأشياء مثل استخدام السكين والشوكة مرة أخرى ، كان عليها أيضًا التعرف على جوناثان أيضًا.

لتشبه حياة "صوفي" الآن فيلم 50 First Dates ،  وقد أخذها "جوناثان" في جولة في أماكنهم المبكرة والأماكن التي كانوا فيها معًا، لتقع في حبه مرة أخرى ، وعلى الرغم من كونها معًا لأكثر من ثلاث سنوات ، إلا أنها ما زالت تشعر وكأنها في "مرحلة شهر العسل".

في حديثها إلى البودكاست الجديد ، الذي يضم أشخاصًا يروون قصصًا غير عادية بكلماتهم الخاصة ، قالت صوفي: "أشعر وكأنني في فترة شهر العسل مرة أخرى، فقد أشعر أنني تمكنت من مقابلته من جديد".

قبل أن ينزف أنفها ، كانت موظفة الطوارئ "صوفي" تتمتع بصحة جيدة ، وتتمتع بالجري بانتظام وتعمل في غرفة التحكم في خدمة الإسعاف في لندن، وعاشت مع والديها في ساري وكانت تستعد لنوبة ليلية في نوفمبر 2019 عندما أصيبت فجأة بنزيف في الأنف.

تم نقل صوفي إلى مستشفى سانت جورج في لندن واكتشف الأطباء أنها مصابة باضطراب عصبي وظيفي (FND)، وهي حالة تتقطع فيها الإشارات بين الدماغ والجهاز العصبي.

وغالبًا ما تتم هذه الإصابة بهذا المرض نتيجة التعرض للاكتئاب الشديد أو الضغط النفسي، ولكن بما أن صوفي لم تكن تعاني من أي منهما ، فمن المحتمل أنها ولدت مع هذا الاضطراب، فيمكن أن يحدث الفصل بين دماغها وجهازها العصبي في أي وقت.

في حالة صوفي ، كان هناك قدر ضئيل من الضغط على دماغها وعندما أطلق نزيف الأنف هذا الضغط ، تسبب في حالتها.

أدى ذلك إلى ضعف في الجانب الأيسر ونتج عن ذلك بشكل مدمر فقدان صوفي لذاكرتها طويلة المدى.

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