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حوادث

شاهد| العمليات الخاصة والشرطة النسائية.. استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات النواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:35 م
استعدادات الداخلية
استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب
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مصطفي الرماح
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا بمساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، والتقى الوزير بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب.

وفى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة.. مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التى تحققها مختلف أجهزة الوزارة، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد.. وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا أهمية دارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أي صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.. وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. 

ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الإنتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكل الطرق والمحاور تزامنًا مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.

كما وجه بالتوسع فى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان.. وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.. مشددًا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، مع التأكيد على ضرورة التزام القوات بكل الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان.

وكلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها.. وفى هذا الإطار أكد أن الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الانتخابات مع الالتزام بالحياد التام وعدم  التدخل فى مجريات العملية الانتخابية.

وفى نهاية الاجتماع أكد محمود توفيق، وزير الداخلية أن الوزارة تعى تمامًا حجم المخططات التى تسعى لتنفيذها قوى الشر، مشددًا على أن رجال الشرطة فى  يقظة تامة يضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن مصر.

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