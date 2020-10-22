رئيس مجلس الشيوخ يترأس لجنة تعديل اللائحة الداخلية

قالت مصادر بمجلس الشيوخ، إنه سيتم عقد اجتماع للجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتضم في عضويتها الوكيلين المستشار بهاء ابو شقة و النائبة فيبي فوزي.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تضم كافة التخصصات وتمثل كافة الاحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان وتتضمن ايضا تمثيلا متكافئا للقوى المجتمعية المختلفة مثل الشباب من خلال ممثلين لشباب تنسيقية الاحزاب والمرأة وغيرهم من أصحاب الخبرة في مجال القانون والتشريع.
وأضافت المصادر أن التمثيل منصف ويحقق العدالة في الاختيار ويراعي الخبرات القانونية اللازمة ومن المقرر أن تصدر في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس النواب ثم يصدره رئيس الجمهورية.
ويشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوارا داخليا حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، و من المقرر ان يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل او غيره تمهيدا لعرضه على المجلس و الموافقة عليه نهائيا.
وتبدأ اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.
ويأتي ذلك بعد ان أصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ.
كانت فيبي فوزى وكيله مجلس الشيوخ اكدت أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس ، و الذي سيتم على مدار نحو ثلاثين يوما.
وقالت إن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي و التصويت عليه ، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.
وأضافت وكيل الشيوخ : " بالطبع فإن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان المتخصصة التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان و في الجلسات العامة ، وكذلك أدوات العضو التي تمكنه من اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما ، وتقدم الأعضاء بالمقترحات ، و غير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.
وقالت: سوف تنظم هذه اللائحة ، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، و توضيح ما يتمتع به العضو من حقوق ، و ما عليه من واجبات ، والإجراءات التي يجب اتباعها ، و كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات و الجهات.