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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يترأس لجنة تعديل اللائحة الداخلية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:34 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قالت مصادر بمجلس الشيوخ، إنه سيتم عقد اجتماع للجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتضم في عضويتها الوكيلين المستشار بهاء ابو شقة و النائبة فيبي فوزي.


وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تضم كافة التخصصات وتمثل كافة الاحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان وتتضمن ايضا تمثيلا متكافئا للقوى المجتمعية المختلفة مثل الشباب من خلال ممثلين لشباب تنسيقية الاحزاب والمرأة وغيرهم من أصحاب الخبرة في مجال القانون والتشريع. 


وأضافت المصادر أن التمثيل منصف ويحقق العدالة في الاختيار ويراعي الخبرات القانونية اللازمة ومن المقرر أن تصدر في شكل مشروع قانون يعرض على مجلس النواب ثم يصدره رئيس الجمهورية.


ويشهد مجلس الشيوخ خلال الايام القادمة حوارا داخليا حول مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، و من المقرر ان  يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض  للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل او غيره تمهيدا لعرضه على المجلس و الموافقة عليه نهائيا.


وتبدأ اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الاحد القادم لمناقشة اجراءات تعديل اللائحة و ممارسة اختصاصات اللجنة الفرعية.


ويأتي ذلك بعد ان أصدرت هيئة المكتب القرار رقم "١" لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الخاصة لاعداد مشروع اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ.


كانت فيبي فوزى وكيله مجلس الشيوخ اكدت أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس ، و الذي سيتم على مدار نحو ثلاثين يوما.


وقالت إن هناك بالفعل مقترحا بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس ، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي و التصويت عليه ، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة  إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.


وأضافت وكيل الشيوخ : " بالطبع فإن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان المتخصصة التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان و في الجلسات العامة ، وكذلك أدوات العضو التي تمكنه من اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما ، وتقدم الأعضاء بالمقترحات ، و غير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.


وقالت: سوف تنظم هذه اللائحة ، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، و توضيح ما يتمتع به العضو من  حقوق ، و ما عليه من واجبات ،  والإجراءات التي يجب اتباعها  ، و كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات و الجهات.

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