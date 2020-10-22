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محافظات

البنك الزراعي المصري يعلن عن مزايا للفائزين بخطوط سير سيارات بمحافظة قنا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:48 م
محافظة قنا
محافظة قنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن البنك الزراعي المصري قدم مجموعة من المميزات للمتقدمين للحصول علي خطوط سير السيارات في إطار المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة مؤخرًا و كذلك للراغبين من سائقي سيارات البيك اب" الكبوت" في تحديثها بسيارات ميكروباص جديدة.


وأشار الداودي، إلي أن المميزات التي قدمها البنك شملت تخفيض مقدم السيارات إلي 15 % بدلا من 25 %  ومنح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية ألف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام، بالاضافة إلي قرار المحافظ بالاعفاء من رسوم الكرته لمدة عام.


وأكد الداودي، أن المحافظة تسعي إلي تقديم كافة التسهيلات واقتناص أي فرصة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.


جدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن طرح خطوط سير الجديدة للمواطنين تشمل 57 سيارة سرفيس داخل مدينة قنا و 99 سيارة أخري تربط بين مدينة قنا والمراكز الأخرى والتي سيتم إجراء القرعة العلنية لها غدًا في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر تقنية البث المباشر ، وذلك في اطار سعي المحافظة لاستيعاب كثافة الركاب لاسيما في أوقات الذروة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وكذلك وإضفاء نوع من المظهر الحضاري.


كما تسعي محافظة قنا، إلي احلال سيارات البيك اب بسيارات ميكروباص جديدة تتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتي المجالات، حيث تم استبدال 102 سيارة بيك اب بخط قنا/ قوص وجاري استبدال باقي الخطوط.


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