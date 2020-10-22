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أخبار العالم

إيران تفرض إجراءات مشددة على 43 مدينة بسبب كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:58 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، فرض إجراءات مشددة على 43 مدينة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا و304 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وتستمر التجارب على لقاح Covid-19 الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد، بعد وفاة أحد المتطوعين في البرازيل، حيث لم تقدم هيئة الصحة البرازيلية أي تفاصيل عن الوفاة مستشهدة ببروتوكولات السرية.

وقالت جامعة أكسفورد إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن مخاوف تتعلق بالسلامة، جاء ذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكدت أن المتطوع لم يتلق اللقاح.

,يتم إعطاء حوالي نصف المتطوعين في التجربة لقاح Covid-19 الفعلي من جامعة أكسفورد. ويتم إعطاء المجموعة الثانية لقاحًا مرخصًا حاليًّا ضد التهاب السحايا.

,لا يعرف المشاركون ولا أسرهم اللقاح الذي يتم إعطاؤهم، حيث يتيح ذلك للباحثين مقارنة نتائج المجموعتين من أجل قياس مدى فاعلية اللقاح.

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