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أخبار العالم

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. دخول مدير مكتب الرئيس الإيراني الحجر الصحي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:27 م
محمود واعظي
محمود واعظي
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شيماء مصطفى
أعلن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه يخضع حاليا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "واعظي" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجة فحصي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".

وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض علي، قررت الخضوع للحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت اليوم الخميس، فرض إجراءات مشددة على 43 مدينة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة الإيرانية، خلال آخر 24 ساعة، 5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا و304 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 550757 شخصًا، فيما ارتفعت الوفيات إلى 31650 حالة.

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