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أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا داخل الطائرات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على متن الرحلات الجوية "منخفضة للغاية"، لكن لا يمكن استبعاده، على الرغم من الدراسات التي أظهرت عددا قليلا جدا من الإصابات. 


وقالت المنظمة إن "من الممكن الانتقال على متن الطائرة ولكن يبدو أن الخطر منخفض للغاية، نظرًا لحجم المسافرين والعدد القليل من تقارير الحالة. ومع ذلك، فإن حقيقة أن النقل غير موثق على نطاق واسع"، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 


وتعكس هذه التصريحات نتائج دراسة وزارة الدفاع الأمريكية التي وصفت الأسبوع الماضي احتمال الإصابة بالمرض على متن الطائرات بأنه "منخفض للغاية".


وكانت كل من شركة ساوثويست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز قالت إن الدراسات الحديثة وجدت أن الخطر "غير موجود فعليًا".


فيما ذكرت شركة ساوث ويست، وهي واحدة من شركات الطيران القليلة التي تحافظ حاليًا على المقاعد المتوسطة خالية، إنها في ضوء الأبحاث سترفع الكتلة عن المقاعد المتوسطة.

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