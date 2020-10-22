ملتقى التأثير الفرنسي والشمال الأفريقي.. أطعمة رائعة يجب أن تجربها عند زيارة السنغال| شاهد

الاستمتاع بأضواء المدينة وتذوق طعامها، والسفر إليها حلم يراود عاشقي ومحبي السفر إلى السنغال، فالمطبخ السنغالي مكان يلتقي فيه التأثير الفرنسي والشمال الأفريقي بالمكونات المحلية في المطبخ.





وتجد سكان داكار يفخرون بطعامهم كما أنهم يشتهرون بكرم ضيافتهم وتنتشر الكثير من خيارات تناول الطعام بين أسواق المدينة والشوارع الخلفية ومقاهي الأحياء المريحة ومطاعم المأكولات البحرية الراقية.





سنأخذك فى سياق التقرير التالي فى جولة مختصرة حول الأطباق التي يجب أن تجربها عند زيارة السنغال.





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ثيبوديان





الطبق السنغالي المثالي، مكون من "سمك مع أرز"، يأتي الطبق الوطني في السنغال بجميع الأشكال والأحجام مع وصفات وتقنيات تختلف من عائلة إلى أخرى، في جوهرها ، قطعة من السمك الأبيض المحلي المقلي أو المشوي، أرز متبل رقيق وصلصة طماطم غنية بالنكهة ، مصحوبة بمجموعة متنوعة من الخضار المطبوخة على البخار مثل الجزر والبطاطا الحلوة والمنيهوت والباذنجان والتمر الهندي الحلو الحامض يسمى داكار.





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نشأت هذه الوجبة الشهية وغير المكلفة في مدينة سانت لويس الشمالية، وأصبحت الدعامة الأساسية لقوائم الطعام السنغالية الساحلية.

مافي

في الستينيات ، تصدر السنغال ما يقرب من ربع الفول السوداني في العالم، لكن الفول السوداني المتواضع لا يزال يهيمن على الزراعة السنغالية ويباع في أكياس وزجاجات معاد تدويرها في كل زاوية شارع تقريبًا، ليس من المستغرب إذن أنه المكون الرئيسي في أحد أفضل الأطباق السنغالية.





عادة ما تكون مصنوعة من لحم البقر، ولكن أحيانًا مع لحم الضأن أو الدجاج أو الخضار، مافيه عبارة عن يخنة حارة مع الطماطم والفول السوداني المطحون، يتم تقديم أنواع مختلفة من المافيه مع الأرز، وهي شائعة في جميع أنحاء غرب إفريقيا ، لكن النسخة السنغالية تميل إلى أن تكون أكثر سمكًا وزيتًا وأكثر ثراءً في النكهة.





يس بوليه أو بويسون





عبارة عن خليط بسيط ولكنه لذيذ من عصير الليمون والبصل بالكراميل والثوم وأحيانًا الخردل، غالبًا ما يتم تقديم yassa على الدجاج أو السمك مع جانب من الأرز.





ثيوف





تعتبر ساحل السنغال جنة لعشاق المأكولات البحرية، أما ثيوف سمكة بيضاء كبيرة لحمية يفضل تقديمها مشوية أو محشوة بالبهارات والخضروات. على الرغم من أنها عادة ما تكون أغلى سمكة في القائمة ، إلا أن حجمها يضاعف حجم المنافسة ويمكن أن يملأ معدتين بسهولة.





سيبو جين





الطبق الأكثر ارتباطًا والمحبوب لدى السنغال ويتم تناوله على الغداء عدة مرات في الأسبوع، هو سيبو جين ، وينحدر هذا الطبق من سانت لويس على الساحل الشمالي للسنغال، ويتكون من الأرز المتبل ، قطعة من السمك المشوي أو المقلي المحشو بمعجون الثوم محليًا يسمى rof ، وعدد قليل من الخضار ، بالإضافة إلى مزيج فريد من الحلوى اللذيذة، والتمر الهندي حامض الذى يسمى xooñ.





أكارا

هذا طعام شائع في الشوارع في السنغال وأجزاء أخرى من غرب إفريقيا. أكارا هي فطائر الفاصوليا السوداء ، تقدم عادة مع صلصة الطماطم والبصل تسمى كاني.