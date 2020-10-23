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بين الناس

نفسي أمشي تاني .. رضا يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن رضا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ مساعدته في علاجه على نفقة الدولة من مرض دوالي القدمين من الدرجة الثالثة والأخيرة.

ويقول فى رسالته: "أعاني من مرض دوالي القدمين من الدرجه الثالثه والأخيره ، والدوال وصلت لمرحلة  القرح، وانا مبقتش قادر أمشي على رجلى، وأنا متزوج ولديه أطفال تحتاج الى مصاريف وأنا لم أعد قادر على العمل نظرا لما وصلت إليه قدمي، ومش قادر على مصاريف العلاج".

 وناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة رأفة بحالته المرضية وأسرته . 

للتواصل مع القارئ: 01002633031

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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