نفسي أمشي تاني .. رضا يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

ناشد المواطن رضا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ مساعدته في علاجه على نفقة الدولة من مرض دوالي القدمين من الدرجة الثالثة والأخيرة.





ويقول فى رسالته: "أعاني من مرض دوالي القدمين من الدرجه الثالثه والأخيره ، والدوال وصلت لمرحلة القرح، وانا مبقتش قادر أمشي على رجلى، وأنا متزوج ولديه أطفال تحتاج الى مصاريف وأنا لم أعد قادر على العمل نظرا لما وصلت إليه قدمي، ومش قادر على مصاريف العلاج".





وناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة رأفة بحالته المرضية وأسرته .





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