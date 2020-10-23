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رياضة

علي معلول خارج تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لن يشارك في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها مساء اليوم في اياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا. 


وقال ياسين في برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "معلول يعاني من شد فى العضلة الخلفية، ولن يكون جاهزا للمشاركة في مواجهة الاياب".


وأدى أمس الخميس فريق الوداد المغربي مرانه الرئيسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام النادى الأهلي المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.


وخاض لاعبو وداد الأمة التدريب الرئيسي تحت قيادة الأرجنتيني ميجيل جاموندي الذي اتسم بالجدية والقوة في بعض الأحيان فى إطار الاستعداد لمواجهة المارد الأحمر فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.


وأعلن نادي الوداد المغربي سلبية مسحات الفريق الاول لكرة القدم بالكامل قبل مواجهة الاهلي اليوم في اياب دور نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا . 


ويمتلك الأهلي الأفضلية في التأهل للنهائي رقم 13 في مسيرته بدوري الأبطال والثالث في النسخ الـ 4 الأخيرة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-0 على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي.

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