بايدن: ترامب حصل على أموال من الصين

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه الرئيس الأمريكي حصل على أموال من الصين.





وأضاف خلال مناظرته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ترامب يردد منذ 4 سنوات أنه سينشر إقراراته الضريبية وعليه أن يتوقف من المراوغة ويكشف عنها فورا".





وتابع: "لم آخذ أي أموال من أي دولة أجنبية وقد قمت بنشر سجلاتي الضريبية في حين لم يقم ترمب بذلك".





واستطرد: "الرئيس يقول منذ 4 أعوام إنه سيكشف عن سجله الضريبي".





وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



