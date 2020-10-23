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تكنولوجيا

عرض الجمعة.. آيفون 8 بلس 256 جيجابايت بـ 5300 جنيه فقط

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
عرض الجمعة.. آيفون
عرض الجمعة.. آيفون 8 بلس 256 جيجابايت بـ 5300 جنيه فقط
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كريم جمال
يبحث دومًا عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون عن إصداراته ذات الحجم الكبير منه، حيث أفضل تجربة مشاهدة ممكنة وأداء بطارية يدوم طويلًا، و من أفضل هذه الإصدارات iPhone 8 plus، والذى يمكنك إقتناء نسخة منه بنصف السعر تقريبًا بفضل هذا العرض.

وفقاُ لموقع تك رادار التقنى، يمكنك الحصول على  نسختك من iPhone 8 plus سعة 256 جيجابايت، عبر متجر ايباي الشهير باللون الأسود مقابل 355 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5300 جنيه مصري.

يعطيك iPhone 8 plus أداءًا جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iPhone 8 plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يمتلك هاتف iPhone 8 plus ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

تستطيع شراء نسخة الـ 256 جيجابايت من هاتف آيفون باللون الأسود عبر هذا الرابط.

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