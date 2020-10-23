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مرأة

احذرها.. 10 أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني الكثير من الأفراد من تساقط الشعر المستمر وعرضت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بعض أهم الأسباب المفاجئة لتساقط الشعر : 

- الآثار الجانبية للأدوية التي تتناولها تشمل الأمثلة على هذه الأدوية مميعات الدم ، وأدوية حب الشباب الغنية بفيتامين أ ، والستيرويدات الابتنائية ، أو أدوية التهاب المفاصل ، والاكتئاب ، والنقرس، ومشاكل القلب، أو ارتفاع ضغط الدم.

- بعد الولادة، قد يحدث تساقط الشعر بسبب تغير هرموناتك مرة أخرى. 



- يساعد الحديد في الحفاظ على صحة شعرك. عندما تنخفض المستويات ، ينخفض ​​كذلك شعرك. من المحتمل أن يسبب لك نقص الحديد مثل الأظافر الهشة ، والجلد الأصفر أو الشاحب، وضيق التنفس، والضعف، وسرعة ضربات القلب.


- التوتر 
في بعض الأحيان ، يمكن لجرعات كبيرة من الإجهاد أن تجعل جهاز المناعة في الجسم ينقلب على نفسه ويهاجم بصيلات الشعر يمكن للكثير من القلق أيضًا إيقاف نمو شعرك ، مما يجعل الشعر أكثر عرضة للتساقط عند تمشيطه.


- نقص الزنك 
يسبب تساقط الشعر إذا كانت مستويات الزنك لديك منخفضة ، قد يوصي طبيبك بمكملات الزنك للمساعدة في وقف تساقط شعرك.


- نظامك الغذائي فقير بالبروتين

يجد الجسم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين طريقة للحفاظ عليه قدر الإمكان ، ويشمل ذلك وقف نمو الشعر وبعد حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر يبدأ الشعر في التساقط ومكن أن تؤدي إضافة المزيد من اللحوم والبيض والأسماك والمكسرات والبذور والفاصوليا إلى وجباتك إلى زيادة البروتين في نظامك الغذائي.


- حبوب منع الحمل

يمكن أن يؤدي تحديد النسل الهرموني مثل موانع الحمل الفموية ، والغرسات ، والحقن ، والحلقات المهبلية ، إلى تساقط الشعر قد يكون طبيبك قادرًا على التوصية بخيار غير هرموني قد يساعدك في الاحتفاظ على عدم تساقط الشعر.



- مجففات الشعر
الاستخدام اليومي لمجففات الشعر ، والمكاوي المسطحة ، ومكواة التجعيد يجفف الشعر ويسهل عليها الكسر والسقوط ويمكن للتبييض والصبغ ومرطبات الشعر وبخاخات الشعر أن تفعل الشيء نفسه.


-عوامل أخرى

يعتبر تساقط الشعر أحد أعراض أكثر من 30 مرضًا ، بما في ذلك متلازمة تكيس المبايض ، واضطرابات الغدة الدرقية ، وأمراض المناعة الذاتية. يمكن أيضًا تساقط الشعر عند الإصابة بالأنفلونزا أو الحمى الشديدة أو العدوى.


- التدخين
شعرك ليس محصنًا من الضرر الذي يمكن أن يسببه التدخين ويمكن للسموم الموجودة في دخان السجائر أن تعبث ببصيلات شعرك وتمنع الشعر من النمو والبقاء على رأسك.


-انقطاع الطمث

يمكن للهرمونات المتغيرة أن تزيد من تساقط الشعر ويجب أن تختفي بعد حوالي 6 أشهر ولكن إذا لاحظت استمرار التساقط،وخاصة في الجزء العلوي وتاج رأسك ، فتحدث إلى طبيبك. 

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