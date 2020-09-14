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مرأة

فى 20 دقيقة .. تخلصى من مشكلة تساقط الشعر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:31 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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لمياء الياسين
شعرك خفيف.. يمكنك بمجموعة حيل سريعة إضافة الكثافة لشعرك وجعله أكثر لمعانا والحصول على شعر قويًا وصحيًا بدون تساقط الشعر إليك حيل سريعة يمكنك تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد.



-أدخلى المزيد من الخضار والفواكه إلى نظامك الغذائي.

لا يؤثر ترقق الشعر على حجمه فحسب، بل يؤثر أيضًا على تكسره. إذا كنت تريدين شعرًا قويًا وصحيًا ، فعليك بالتأكيد تضمين الخضار والفواكه في نظامك الغذائي. يحتاج شعرنا إلى الحديد والبيوتين والفيتامينات لينمو بصحة جيدة. وتحتوي العديد من الخضروات، بما في ذلك السبانخ والفاصوليا، على نسبة عالية من الحديد ، وبالطبع تعتبر الفواكه مصادر رائعة للفيتامينات أيضًا.

كما يحتوي الموز والفول السوداني والقرنبيط على البيوتين . فالبروتين ضروري أيضًا. وتعتبر الحبوب الكاملة وفول الصويا مصادر كبيرة للبروتين.

- قومى بزيارة طبيبك لإجراء فحص طبي.

على الرغم من أنه ليس شائعًا جدًا ، إلا أن هناك احتمالًا بأن تكون هناك  حالة طبية وراء تساقط الشعر.

المواقف الأكثر شيوعًا ذات الصلة هي اضطرابات الغدة الدرقية ونقص الفيتامينات أو الحديد وفقر الدم ومشاكل الهرمونات.

- استخدمي قناع الأفوكادو والبيض للشعر مرة في الأسبوع.

 اخلطي الأفوكادو الغني بالبروتين والبيض مع زيت الزيتون أو زيت الأرجان وملعقة كبيرة من العسل لعمل قناع مغذي للغاية لشعرك. يمكنك وضع القناع على شعر جاف أو مبلل ، انتظري 20 دقيقة ثم اغسليه. استخدم بانتظام وستلاحظ الفرق بسرعة ووقف تساقط الشعر

- جربي رذاذ لون الشعر لإضافة كثافة للشعر

 يمكنك تغيير شكل ومظهر شعرك تمامًا لتبدو أقوى وأكثر كثافة. للشعر الداكن ، حاولي التركيز على جذور الشعر حيث يكون التباين أكثر وضوحًا. بمساعدة مصفف الشعر ، يمكنك أيضًا إنشاء حركة من خلال مزج لونين أو ثلاثة ألوان في وقت واحد.
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