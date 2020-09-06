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مرأة

قبل الندم.. وصفة قوية لعلاج تساقط الشعر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:29 م
قبل الندم.. وصفة
قبل الندم.. وصفة قوية لعلاج تساقط الشعر
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الرجال والنساء من مشكلة تساقط الشعر مما يفسد مظهرهم ويجعلهم يبدون مثل كبار السن .

ويعد علاج تساقط الشعر من أصعب الأمور التى تجعل الفرد ينفق الكثير من المال لإنقاذ ماتبقى من شعره وفى معظم الحالات لاتحقق النتيجة المرغوبة.

قدم موقع "برايت سايد" حيلة ذهبية تساعد فى القضاء على مشكلة تساقط الشعر نهائيا 
المكونات:
شامبو يحتوي على درجة حموضة محايدة 
زيت إكليل الجبل العطري 
زيت الليمون الأساسي 
فيتامين هـ  يمكن شراؤه من أي صيدلية

طريقة الاعداد والاستخدام:
أضف 10 قطرات من إكليل الجبل و 10 قطرات من الليمون إلى الشامبو. 
أضف 2 كبسولة من فيتامين هـ ورج الخليط قبل استخدامه. يجب عليك استخدام هذا الشامبو كل يوم. 
في غضون أسابيع قليلة ، ستلاحظ على الأرجح تغيرات جوهرية في كمية الشعر الذي تفقده. 
ولكن مرة أخرى ، هذه الطريقة لا تعمل مع الجميع ، لذلك لا يزال يتعين عليك استشارة أخصائي مناسب اذا استمرت
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