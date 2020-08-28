فاكهة غير متوقعة تعالج تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر المشكلة الاكثر انتشارا بين النساء وحتى الفتيات الصغيرات اللاتى فى مقتبل العمر أصبح الكثير منهن يعانى من هذه المشكلة التى تدمر جمالهن، وللتمكن من علاج تساقط الشعر وضعفه وتقصفه بشكل صحيح يجب أن يبدأ العلاج من الداخل وليس الخارج فقط.





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ويجب على المرأة تناول الاطعمة التى تساعد على تحفيز نمو الشعر وتعمل على تقويته بجانب اتباع نظام غذائي متوازن.





وذكر موقع " india " أن البرقوق يعمل على وقف تساقط الشعر عن طريق عكس إجهاد الغدة الكظرية. كما أنه يعزز نمو الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد ويحسن الدورة الدموية.



