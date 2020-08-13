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مرأة

نوع مهمل من الزيوت يحارب تساقط الشعر بسرعة مذهلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:40 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لزيت شجرة الشاى فى العناية بشعرك وتقويته من الجذور حتى الأطراف فهل تعاني من تساقط الشعر إليك علاجات سريعة لتساقط الشعر من زيت شجرة الشاى للحصول على شعر طويل لامع وصحي.

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زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند

زيت شجرة الشاى غني بحمض اللوريك والفيتامينات الأساسية ، زيت جوز الهند يتغلغل بعمق في الشعر ويجارب تساقط الشعر وتعزيز نموه
ماذا تحتاجين ..
نصف كوب زيت جوز الهند
4-5 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة الاستعمال
سخني زيت جوز الهند على نار منخفضة لبضع ثوان.
أضيفى زيت شجرة الشاي إليها وقلبها.
ضع الخليط على فروة الرأس.
اتركيه لمدة 30 دقيقة.
اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.
كرر العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

  زيت شجرة الشاي وزيت فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي ، مما يحافظ على صحة فروة رأسك ويحفز بصيلات الشعر فى الوقت نفسه لتعزيز نموه

ماذا تحتاجين
2 كبسولة فيتامين هـ 
4-5 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة الاستعمال

يمكنك جمع زيت المتواجد فى كبسولة فيتامين هـ  في وعاء.
أضف زيت شجرة الشاي إليه واخلطه جيدًا
ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.
تدليك فروة الرأس لمدة 3-5 دقائق.
اتركيه على فروة رأسك لمدة 30 دقيقة أخرى 
اغسله باستخدام الشامبو المعتاد. 
كررى الوصفة 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة. 
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