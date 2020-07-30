قبل العيد.. 3 حيل مجربة ومضمونة لفرد الشعر وتفتيحه لدرجات

هل تريدين الحصول على لوك ومظهر مختلف فى العيد وتفتيح لون الشعر لدرجات يمكنك الإعتماد على الوصفات التالية فهى تساعد على تفتيح لون الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف إليك 3 وصفات أختارى منها ما يناسبك







وصفة المريمارية وإكليل الجبل لتفتيح لون الشعر



مكونات القناع ..

ملعقتان من المريمية

ملعقتان من عشبة إكليل الجبل

ملعقة كركم





طريقة التحضير ..

فى كوبي ماء أمزجى المكونات واتركيه لتغلي لمدة 30 دقيقة ثم قومى بتوزيعها على شعرك وترك القناع على شعرك حوالى ساعة إلى ساعتان ثم تعريض شعرك للشمس وهواء السيشوار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر يمكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا إلى أن تحصلى على اللون المطلوب

