قبل العيد.. 3 حيل مجربة ومضمونة لفرد الشعر وتفتيحه لدرجات

هل تريدين الحصول على لوك ومظهر مختلف فى العيد وتفتيح لون الشعر لدرجات يمكنك الإعتماد على الوصفات التالية فهى تساعد على تفتيح لون الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف إليك 3 وصفات أختارى منها ما يناسبك
المكونات :
٢ ثمرة موز
٤ ملاعق زيت زيتون
الطريقة:
اهرسي الموز واضيفي له زيت الزيتون وقلبيهم جيدا وضعي الخليط على شعرك خاصة الخصلات البيضاء.
احرصي على أن يصل الخليط إلى جذور الشعر وحتى الاطراف، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه وكرري الطريقة مرتين أسبوعيا.
وصفة الفلفل الأسود والزبادي
مكونات الوصفة :
2 ملعقة كبيرة مسحوق الفلفل الأسود
كوب زبادي
طريقة استعمال الصبغة الطبيعية:
في وعاء ضعى الزبادي واضيفي مسحوق الفلفل الأسود إلى هذا ويُمزج المكونات جيدًا وضعي هذا المزيج على فروة رأسك.
دلكي شعرك واتركي الخليط عليه لمدة ساعة ثم اشطفيه جيدا.
وصفة المريمارية وإكليل الجبل لتفتيح لون الشعر
مكونات القناع ..
ملعقتان من المريمية
ملعقتان من عشبة إكليل الجبل
ملعقة كركم
طريقة التحضير ..
فى كوبي ماء أمزجى المكونات واتركيه لتغلي لمدة 30 دقيقة ثم قومى بتوزيعها على شعرك وترك القناع على شعرك حوالى ساعة إلى ساعتان ثم تعريض شعرك للشمس وهواء السيشوار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر يمكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا إلى أن تحصلى على اللون المطلوب
وصفة الموز وزيت الزيتون لترطيب الشعر
المكونات :
٢ ثمرة موز
٤ ملاعق زيت زيتون
الطريقة:
اهرسي الموز واضيفي له زيت الزيتون وقلبيهم جيدا وضعي الخليط على شعرك خاصة الخصلات البيضاء.
احرصي على أن يصل الخليط إلى جذور الشعر وحتى الاطراف، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه وكرري الطريقة مرتين أسبوعيا.
وصفة الفلفل الأسود والزبادي
مكونات الوصفة :
2 ملعقة كبيرة مسحوق الفلفل الأسود
كوب زبادي
طريقة استعمال الصبغة الطبيعية:
في وعاء ضعى الزبادي واضيفي مسحوق الفلفل الأسود إلى هذا ويُمزج المكونات جيدًا وضعي هذا المزيج على فروة رأسك.
دلكي شعرك واتركي الخليط عليه لمدة ساعة ثم اشطفيه جيدا.