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مرأة

نقص الفيتامينات الأبرز.. 10 أسباب غير متوقعة لـ تساقط الشعر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني الكثير من الشباب من تساقط الشعر نتيجة العديد من الأسباب منها الصلع أو أسباب وراثية وقالت دكتور وسام سوقية، إن استخدام الأدوية العشوائية للشعر يسبب مشاكل جلدية، وكشفت عن أسباب تساقط الشعر: 

-وراثة 
-استخدام مستحضرات كيماوية، ومستحضرات رديئة الصنع مثل ( الشامبو ، صبغات الشعر ، مواد تسبيل الشعر ، الواكس ... ) .
-نقص فيتامينات وفقر دم.
-مشاكل في الغدة الدرقية.
-الثعلبة .
-مشاكل هرمونية ، متلازمة مبيض متعدد الكيسات .
-تناول بعض الأدوية مثل ( أدوية منع الحمل ، أدوية الاكتئاب ).
-الولادة والرضاعة .
-التغذية الخاطئة .
-التوتر والقلق الدائم .
-عادة مسك الشعر وربطه دائمًا.
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