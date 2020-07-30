AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكونان من منزلك.. تخلصى من تساقط الشعر نهائيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:25 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعاني من تساقط الشعر إليك علاجات سريعة لتساقط الشعر والحصول على شعر طويل لامع وصحي.

إليك قناع الموز فهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ومثالي للتغلب على تساقط الشعر.

ويعد الموز علاج فعال لفروة رأسك وتغذية شعرك ويحتوى القناع على البوتاسيوم والبروتينات والزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب فروة الرأس ويساعد الموز أيضًا في تحسين مرونة الشعر الطبيعية وبالتالي يمنع تقصف الأطراف.

يمكن لقناع الموز أن يعالج القشرة نهائيًا.إليك مكونات قناع الموز وطريقة تطبيقه

ماذا تحتاج

1 موزة ناضجة
½ كوب زبادى

كيفية تطبيق القناع

في وعاء اهرسي الموز باستخدام شوكة وأضيفي الزبادى إلى الموز المهروس واخلطي جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.
ضع المعجون على فروة رأسك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة واغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد يمكن القيام ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة وتوقف تساقط الشعر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكونين فقط من مطبخك.. تخلصى من تلف وتساقط الشعر

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع

فى غمضة عين حيلة مذهلة تخلصك من فراغات الشعر

للتخلص من مشاكل الشعر.. وصفات طبيعية تساهم فى علاج تساقط الشعر .. احذري هذه الأدوية تسبب التساقط

أسباب صادمة لتساقط الشعر.. تعرفي على كيفية علاجه بالبلازما.. وطرق وقاية من مطبخك تخلصك من المشكلة

لعلاج تساقط الشعر..أسرع وصفة جربيها بنفسك

ترشيحاتنا

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

للحفاظ على فرص المشاركة مع المنتخب...ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي

بريطانيا توافق على بدء تجارب سريرية للقاح كوري لعلاج كورونا

لماذا يكره صيام يوم عرفة للحاج؟ تعرف على آراء الفقهاء

تحذيرات مخيفة.. الموجة الثانية من كورونا تستهدف الشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور