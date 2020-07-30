بمكونان من منزلك.. تخلصى من تساقط الشعر نهائيا





إليك قناع الموز فهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ومثالي للتغلب على تساقط الشعر.





ويعد الموز علاج فعال لفروة رأسك وتغذية شعرك ويحتوى القناع على البوتاسيوم والبروتينات والزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب فروة الرأس ويساعد الموز أيضًا في تحسين مرونة الشعر الطبيعية وبالتالي يمنع تقصف الأطراف.

½ كوب زبادى



