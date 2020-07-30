بمكونان من منزلك.. تخلصى من تساقط الشعر نهائيا

هل تعاني من تساقط الشعر إليك علاجات سريعة لتساقط الشعر والحصول على شعر طويل لامع وصحي.
إليك قناع الموز فهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ومثالي للتغلب على تساقط الشعر.
ويعد الموز علاج فعال لفروة رأسك وتغذية شعرك ويحتوى القناع على البوتاسيوم والبروتينات والزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب فروة الرأس ويساعد الموز أيضًا في تحسين مرونة الشعر الطبيعية وبالتالي يمنع تقصف الأطراف.
يمكن لقناع الموز أن يعالج القشرة نهائيًا.إليك مكونات قناع الموز وطريقة تطبيقه
ماذا تحتاج
1 موزة ناضجة
½ كوب زبادى
كيفية تطبيق القناع
في وعاء اهرسي الموز باستخدام شوكة وأضيفي الزبادى إلى الموز المهروس واخلطي جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.
ضع المعجون على فروة رأسك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة واغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد يمكن القيام ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة وتوقف تساقط الشعر