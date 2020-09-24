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مرأة

للسيدات | نصائح وطرق طبيعية للتخلص من تساقط الشعر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:44 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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نهى هجرس
الشعر تاج الفتيات، ورمز الجمال بالنسبة للكثير منهن، ولذلك تحرص العديد من الفتيات على الاهتمام بشعرها بشكل جيد للظهور بمظهر رائع وصحي.
ِ

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحة شعرك


- احرصي على شرب كمية كبيرة من المياه في الصيف لتعويض العناصر التى يفقدها الجسم طوال اليوم.


- دلكي فروة رأسك مرتين في اليوم باستخدام أطراف الأصابع مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس وتقوية بصيلات الشعر ومنع الشعر من التساقط بشكل ناعم.




- استخدمي الشامبو المناسب لنوعية شعرك، ويفضل انتقاء الشامبو الخالي من المواد الكيميائية والمضاد لتساقط الشعر.


- البعد بشكل كبير عن صبغ الشعر، ويفضل اختيار الصبغات الطبيعية التي لا تؤذي الشعر ومباعدة المدة الزمنية بين فترات صباغة الشعر.


- تجنبي التعرض لأشعة الشمس، فالتعرض المتواصل لأشعة الشمس يؤدي إلى تساقط الشعر وإضعافه بشكل كبير.


- ابتعدي عن التوتر حيث إن الدراسات أثبتت بأن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على صحة شعرك، فالتوتر يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه. لذا لا تضغطي نفسك كثيرًا.

- التغذية السليمة لها عامل كبير في تغذية الشعر وتقليل كمية شرب الكافيين التي تؤدي إلى الجفاف.
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