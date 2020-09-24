للسيدات | نصائح وطرق طبيعية للتخلص من تساقط الشعر

الشعر تاج الفتيات، ورمز الجمال بالنسبة للكثير منهن، ولذلك تحرص العديد من الفتيات على الاهتمام بشعرها بشكل جيد للظهور بمظهر رائع وصحي.

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ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحة شعرك









- احرصي على شرب كمية كبيرة من المياه في الصيف لتعويض العناصر التى يفقدها الجسم طوال اليوم.









- دلكي فروة رأسك مرتين في اليوم باستخدام أطراف الأصابع مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس وتقوية بصيلات الشعر و منع الشعر من التساقط بشكل ناعم.

















- استخدمي الشامبو المناسب لنوعية شعرك، ويفضل انتقاء الشامبو الخالي من المواد الكيميائية والمضاد لتساقط الشعر.









- البعد بشكل كبير عن صبغ الشعر، ويفضل اختيار الصبغات الطبيعية التي لا تؤذي الشعر ومباعدة المدة الزمنية بين فترات صباغة الشعر.









- تجنبي التعرض لأشعة الشمس، فالتعرض المتواصل لأشعة الشمس يؤدي إلى تساقط الشعر وإضعافه بشكل كبير.









- ابتعدي عن التوتر حيث إن الدراسات أثبتت بأن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على صحة شعرك، فالتوتر يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه. لذا لا تضغطي نفسك كثيرًا.



