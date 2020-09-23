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مرأة

10 عادات شائعة تدمر الشعر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:04 م
10 عادات شائعة تدمر
10 عادات شائعة تدمر الشعر
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من مشاكل الشعر؛ مما يهدد أنوثتهن ويعرضهن لخسارة تاج جمالهن، وحل هذه المشاكل لا يعتمد فقط على استخدام مستحضرات العناية بالشعر؛ بل يجب ان يصحبها نظام غذائي جيد، وعلاج السبب المرضي، والابتعاد عن العادات الخاطئة التى تمارسها الكثير من السيدات.
وعرض موقع " Bright Side " اهم 10 عادات منتشرة بين النساء بشكل واسع، تسبب تدمير الشعر.

1. الانتظار طويلًا للتقليم أو القص
2.  صباغة الشعر بنفسك
3. تمشيط أو تصفيف الشعر الرطب
4. استخدام فرش متسخة
5. اغسلي شعرك كثيرًا بالماء الساخن جدًا
6. عدم استخدام البلسم أو استخدامه بدلًا من الشامبو.
7. عدم تغيير منتجات الشعر عند تغير الشعر
8. كثرة تمشيط شعرك بالفرشاة والقيام من الجذور.
9. تسريحة شعر مشدودة في كثير من الأحيان
10. كثرة التعرض الشمس
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