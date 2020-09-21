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مرأة

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:16 م
ماذا يحدث عند وضع
ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟
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اسماء محمد
يحتوى صفار البيض على عدد كبير من العناصر الغذائية التى تجعله علاجا فعالا لمشاكل الشعر المختلفة التى تعانى منها النساء.

أوضح موقع "برايت سايد " أن صفار البيض علاجًا قديمًا للشعر يجعل الخصل جميلة ولامعة ومرطبة. 


طريقة استخدام صفار البيض على الشعر : 
الوصفة الأولى
ضعي الصفار على شعر جاف غير متشابك .
اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك كالمعتاد. 

الوصفة الثانية
يمكنك عمل قناع للشعر من خلال مزج صفار البيض بالزيت النباتي النقي
 أو مزج صفار البيض بالمايونيز أو الكريم المرطب الذي تختاره.
اتركيه على الشعر لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة ثم قومى بغسله كالمعتاد.
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