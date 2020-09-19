جربيه .. نوع مهمل من البذور يعالج تساقط الشعر

نواجه جميعًا مشاكل مختلفة في الشعر مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر والشعر الجاف والتساقط لنتمكن وغيرها الكثير من المشكلات التى نجرب علاجات كثيرة للتخلص منها دون نتيجة .





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ذكر موقع "pharmeasy " أن بعض العلاجات الطبيعية قادرة على علاج هذه المشكلة وفى مقدمتها بذور الحلبة.

تحتوي بذور الحلبة على البروتينات وحمض النيكوتين الذي يساعد على تقوية جذور الشعر وإعادة بناء بصيلات الشعر التالفة.









يحتوي على مادة الليسيثين ، وهي مادة زلقة يتم إنتاجها عن طريق البذور المنقوعة التي تعطي لمعانًا لشعرك.





طريقة الاستخدام





للحصول على أفضل النتائج ، ننقع بذور الحلبة طوال الليل لتليينها ثم نطحنها في الصباح ونضيف اللبن الرائب إلى معجون .



